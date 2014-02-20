委总统签法令 将创立新的汇率制度

****敬告客户： 4月30日起新增CFTC关于CBOT美债期货的持仓报告****
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯2月19日 - 委内瑞拉总统马杜罗签署创立新外汇制度的法令，称完整细节将于周四发布。
委内瑞拉当前实行汇率双轨制，一种优惠汇率适用于食品、医药等商品，另一种“债务管理辅助系统”（Sicad）汇率则适用于海外旅行和汇款等。
电视画面显示马杜罗签署了法令，将创立Sicad 2汇率制度，马杜罗称其将优于原来的Sicad制度。马杜罗表示，副总统拉米雷斯（Rafael Ramirez）周四将解释该制度的运作。
Sicad是通过国家监管的拍卖系统，定量向市场供应美元，由央行设定最低汇率。这意味着汇率最终还是由政府决定，并非基于需求。
目前委内瑞拉黑市汇率是1美元兑接近87玻利瓦尔。经济学家称，官方汇率与黑市汇率的巨大差距，是该国面临的主要问题之一。
即将推出的Sicad 2将允许民间企业和个人出售美元，而非仅由央行出售美元。
分析师列昂（Luis Vicente）说：“虽然他们还未解释新汇率制度的具体机制，但整体上这个消息对市场的作用是正面的。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
亲爱的客户，您好： 4月30日起，路透中文增加美国商品期货交易委员会(CFTC)关于芝加哥期货交易所(CBOT)美国指标10年期公债期货每周持仓状况的报告。(完)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 5/1 日本 标售三个月期贴现国库券 5/3 德国 标售10年期联邦债券 5/4 英国 标售2037年到期，票息1 3/4%的公债 5/4 西班牙 标售债券 5/8 法国 标售国库券(BTF) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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