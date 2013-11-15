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时事要闻 | 2013年 11月 15日 星期五 10:06 BJT

委内瑞拉逮捕逾百名“资产阶级”商人

路透加拉加斯11月14日 -委内瑞拉总统马杜罗周四称，该国自周末起打击价格欺诈的行动中，已逮捕了逾100名“资产阶级”商人。

“目前为止，我们已将逾100名资产阶级分子关入监狱，”马杜罗向全国发表讲话称。

他表示，政府准备出台新规定，将企业利润限定在15-30%。委内瑞拉当局称，一些无良商家将电子产品和其他商品的价格哄抬至超过10倍。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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