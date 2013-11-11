委内瑞拉派军队“占领”电器城

英国首相特雷莎·梅将公布收回立法自主权的计划
路透伦敦3月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将拿出政府如何恢复该国立法自主权的计划，公布一份结束“欧盟议员至高权力”的详细文件。
路透加拉加斯11月10日（记者 Andrew Cawthorne） -委内瑞拉总统马杜罗政府周日宣布逮捕数名商家主管，这是该国宣称对无良商家“经济战争”的一部分。
马杜罗派军队“占领”家电连锁企业达卡（Daka）的店面，并向许多其他商铺派出检查人员，检查价格欺诈情况。
数以千计的委内瑞拉民众涌至电器商店，希望能以政府要求的新的“公平价格”抢购商品，有的商品新价格是原价的一半左右。
但周六在达卡一家店面出现了打劫的场面，这令许多委内瑞拉民众感到耻辱，有批评观点认为马杜罗不是在保护穷人，而是在煽动混乱。
当局宣布，五名来自达卡、JVG和Krash的企业主管将被指控哄抬物价，称这些企业进口商品所用的美元，是以1美元6.3玻利瓦尔的官方汇率换得。
官员称，一些电器的价格被抬高了10倍甚至更高，商家从中牟取暴利。
但许多商店经营者则称，今年商品售价大涨情有可原，因他们不得不通过黑市换取美元来进口商品，而黑市美元汇率接近官方汇率的10倍。
委内瑞拉当局称，被控在达卡店面抢劫的五人亦被逮捕。
马杜罗周日晚间发表全国讲话，宣称针对委内瑞拉“资产阶级寄生虫”的“经济攻势”不会松懈。
他称，将利用预计国会本周将授予他的权力，对商家的利润率设置法定上限。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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