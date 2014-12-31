委内瑞拉确认经济衰退 政府将此归咎于反对派

路透加拉加斯12月30日（记者 Andrew Cawthorne/Diego Ore） - 委内瑞拉周二确认该国经济衰退，通胀率仍为美洲各国中最高，马杜罗政府将此归咎于反对派。

央行称今年前三季经济萎缩，第一、第二、第三季分别为萎缩4.8%、4.9%和2.3%。11月通胀率则高达63.6%。

外界早已预计委内瑞拉今年是该地区经济表现最差的主要经济体，而委内瑞拉央行声明证实了这样的预测。

马杜罗去年当选总统。他指责政敌破坏了经济。

今年反对派组织了长达四个月的街头抗议活动，抗议活动最终演变为暴力冲突，导致43人丧生，包括抗议者、安全官员和马杜罗的支持者。

央行声明说：“这些破坏公共秩序的行动，阻碍了将生活必需品恰当分配给民众的进程，也阻碍了商品生产和服务。”

“这导致通胀率急剧上涨、经济活动下滑。”

在当前油价大跌的背景下，委内瑞拉可能难以扭转经济困境。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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