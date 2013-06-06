委内瑞拉总统否认本币将贬值 指责反对派作祟

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯6月5日 - 委内瑞拉总统马杜罗周三否认关于玻利瓦尔将再次贬值的传言，过去10年中该国货币玻利瓦尔已贬值五次。

最近委内瑞拉媒体和经济界有传言称本币可能即将再次贬值，马杜罗就此对国家电视台的记者表态称：“谣言的来源是腐败的、法西斯右翼的蠢货们。别听这些愚不可及的话。我们会看到，委内瑞拉货币将走强，委内瑞拉经济将走强。”

今年第一季该国经济增长率急剧放缓至仅0.7%，4月通胀率触及三年高位，企业难以获得美元，而牛奶至卫生纸等日用品匮乏，导致民众人心惶惶。

今年2月，该国政府宣布玻利瓦尔贬值32%，兑美元官方汇率为6.3玻利瓦尔，黑市上1美元汇率为官方币值的四倍，一些经济学家认为玻利瓦尔再次贬值无法避免。

马杜罗称，“无良”商人正与该国反对派合伙发动对抗政府的“经济战争”。他在之前的总统大选中以1.5个百分点的微弱优势胜出，但反对派指控其选举舞弊。(完)