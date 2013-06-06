委内瑞拉总统否认本币将贬值 指责反对派作祟

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯6月5日 - 委内瑞拉总统马杜罗周三否认关于玻利瓦尔将再次贬值的传言，过去10年中该国货币玻利瓦尔已贬值五次。
最近委内瑞拉媒体和经济界有传言称本币可能即将再次贬值，马杜罗就此对国家电视台的记者表态称：“谣言的来源是腐败的、法西斯右翼的蠢货们。别听这些愚不可及的话。我们会看到，委内瑞拉货币将走强，委内瑞拉经济将走强。”
今年第一季该国经济增长率急剧放缓至仅0.7%，4月通胀率触及三年高位，企业难以获得美元，而牛奶至卫生纸等日用品匮乏，导致民众人心惶惶。
今年2月，该国政府宣布玻利瓦尔贬值32%，兑美元官方汇率为6.3玻利瓦尔，黑市上1美元汇率为官方币值的四倍，一些经济学家认为玻利瓦尔再次贬值无法避免。
马杜罗称，“无良”商人正与该国反对派合伙发动对抗政府的“经济战争”。他在之前的总统大选中以1.5个百分点的微弱优势胜出，但反对派指控其选举舞弊。(完)
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。