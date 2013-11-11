委内瑞拉派军队“占领”电器城

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯11月10日 - 委内瑞拉总统马杜罗政府周日宣布逮捕数名商家主管，这是该国宣称对无良商家“经济战争”的一部分。

马杜罗派军队“占领”家电连锁企业达卡（Daka）的店面，并向许多其他商铺派出检查人员，检查价格欺诈情况。

数以千计的委内瑞拉民众涌至电器商店，希望能以政府要求的新的“公平价格”抢购商品，有的商品新价格是原价的一半左右。

但周六在达卡一家店面出现了打劫的场面，这令许多委内瑞拉民众感到耻辱，有批评观点认为马杜罗不是在保护穷人，而是在煽动混乱。

当局宣布，五名来自达卡、JVG和Krash的企业主管将被指控哄抬物价，称这些企业进口商品所用的美元，是以1美元6.3玻利瓦尔的官方汇率换得。

官员称，一些电器的价格被抬高了10倍甚至更高，商家从中牟取暴利。

但许多商店经营者则称，今年商品售价大涨情有可原，因他们不得不通过黑市换取美元来进口商品，而黑市美元汇率接近官方汇率的10倍。

委内瑞拉当局称，被控在达卡店面抢劫的五人亦被逮捕。

马杜罗周日晚间发表全国讲话，宣称针对委内瑞拉“资产阶级寄生虫”的“经济攻势”不会松懈。

他称，将利用预计国会本周将授予他的权力，对商家的利润率设置法定上限。（完）