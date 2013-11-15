更新版-委内瑞拉逮捕逾百名“资产阶级”商人

路透基点：日盛国际租赁时隔仅两个月再度进场募集联贷--TRLPC
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯11月14日 （记者 Andrew Cawthorne and Deisy Buitrago） - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，该国自周末起打击价格欺诈的行动中，已逮捕了逾100名“资产阶级”商人。
“他们丧尽天良，这些资产阶级寄生虫！”马杜罗在最新的每日长篇讲话中大声呵斥道。“目前为止，我们已将逾100名资产阶级分子关进了监狱。”
他表示，政府准备出台法律，将企业利润限定在15-30%。
委内瑞拉官员称，一些无良商家将电子产品和其它商品的价格哄抬至超过10倍。批评人士称，委内瑞拉的社会主义经济政策失败，以及限制外汇流入，都是该国通胀肆虐的背后推手。
马杜罗在晚上的讲话中说：“固特异 必须更大幅度降价，（降价）15%并不够，检察人员必须立即去那里（检查）。”他还派官员前去检查固特异在委内瑞拉的业务。
自周末以来，委内瑞拉政府派士兵和检查人员冲入1,400家店铺进行检查，还接管了一家电子公司和一家电池厂，并逮捕了一些抢劫分子。
这是马杜罗4月就任总统以来采取的最大胆行动，不禁让人想起了查韦斯雷厉风行的执政风格。
与查韦斯一样，马杜罗称他是在保护穷人。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
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