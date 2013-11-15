更新版-委内瑞拉逮捕逾百名“资产阶级”商人

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯11月14日 （记者 Andrew Cawthorne and Deisy Buitrago） - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，该国自周末起打击价格欺诈的行动中，已逮捕了逾100名“资产阶级”商人。

“他们丧尽天良，这些资产阶级寄生虫！”马杜罗在最新的每日长篇讲话中大声呵斥道。“目前为止，我们已将逾100名资产阶级分子关进了监狱。”

他表示，政府准备出台法律，将企业利润限定在15-30%。

委内瑞拉官员称，一些无良商家将电子产品和其它商品的价格哄抬至超过10倍。批评人士称，委内瑞拉的社会主义经济政策失败，以及限制外汇流入，都是该国通胀肆虐的背后推手。

马杜罗在晚上的讲话中说：“固特异 必须更大幅度降价，（降价）15%并不够，检察人员必须立即去那里（检查）。”他还派官员前去检查固特异在委内瑞拉的业务。

自周末以来，委内瑞拉政府派士兵和检查人员冲入1,400家店铺进行检查，还接管了一家电子公司和一家电池厂，并逮捕了一些抢劫分子。

这是马杜罗4月就任总统以来采取的最大胆行动，不禁让人想起了查韦斯雷厉风行的执政风格。

与查韦斯一样，马杜罗称他是在保护穷人。（完）