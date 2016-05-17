专访：委内瑞拉与中国达成更优惠的石油换贷款协议--副总统

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透加拉加斯5月16日 - 委内瑞拉主管经济的副总统Miguel Perez周一称，已经与主要的资金提供国中国达成协议，优惠以石油换贷款协议的条件。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员，经济受到危机打击，并面临沉重还债负担，此项协议的达成让委内瑞拉“松了一口气”。
Miguel Perez告诉路透，包括贷款时间框架、投资数额以及非金融方面的条件都已经优惠。
过去10年中国向委内瑞拉提供大约500亿美元贷款，委内瑞拉总统马杜罗的社会主义政府正面临经济衰退、物资短缺和石油收入减少等困境，市场在关注中国是否向其伸出援手。
“今天我们可以宣布，两国已经达成新的商业条款，这些条款针对委内瑞拉的实际情况做出了调整，”Perez在工业部的办公室接受专访时说，但拒绝详述。他还兼任工业部部长。
目前尚未能立即取得中国官员对此置评。周一稍早时，当记者问起是否可能对委内瑞拉提供援助时，中国外交部发言人称，委内瑞拉的经济危机是国内事务。
Perez称，与中国达成新协议、加上大幅削减进口、以及贬值后的新汇率，将有助于委内瑞拉度过“复杂局面”。
他并称，该国经济在2017年底之前可能一直处于衰退。
委内瑞拉国有占主导的经济模式陷入困境，再加上油价下跌，引发食品和医药的严重短缺，年通胀率高达三位数，国内经济活动也大幅放缓。(完)
(编译 李春喜 审校 李婷仪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。