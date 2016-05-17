专访：委内瑞拉与中国达成更优惠的石油换贷款协议--副总统

路透加拉加斯5月16日 - 委内瑞拉主管经济的副总统Miguel Perez周一称，已经与主要的资金提供国中国达成协议，优惠以石油换贷款协议的条件。委内瑞拉是石油输出国组织(OPEC)成员，经济受到危机打击，并面临沉重还债负担，此项协议的达成让委内瑞拉“松了一口气”。

Miguel Perez告诉路透，包括贷款时间框架、投资数额以及非金融方面的条件都已经优惠。

过去10年中国向委内瑞拉提供大约500亿美元贷款，委内瑞拉总统马杜罗的社会主义政府正面临经济衰退、物资短缺和石油收入减少等困境，市场在关注中国是否向其伸出援手。

“今天我们可以宣布，两国已经达成新的商业条款，这些条款针对委内瑞拉的实际情况做出了调整，”Perez在工业部的办公室接受专访时说，但拒绝详述。他还兼任工业部部长。

目前尚未能立即取得中国官员对此置评。周一稍早时，当记者问起是否可能对委内瑞拉提供援助时，中国外交部发言人称，委内瑞拉的经济危机是国内事务。

Perez称，与中国达成新协议、加上大幅削减进口、以及贬值后的新汇率，将有助于委内瑞拉度过“复杂局面”。

他并称，该国经济在2017年底之前可能一直处于衰退。

委内瑞拉国有占主导的经济模式陷入困境，再加上油价下跌，引发食品和医药的严重短缺，年通胀率高达三位数，国内经济活动也大幅放缓。(完)