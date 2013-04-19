委内瑞拉将扩大选票审核范围 反对派领导人表示接受

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透加拉加斯4月18日 - 委内瑞拉国家选举委员会周四称，将对余下的46%尚未审核电子选票再以随机抽取方法进行审核。马杜罗赢得了周日的总统选举。
国家选举委员会对54%的投票进行了审核。该委员会曾表示，马杜罗得票率为50.8%，而对手卡普里莱斯的得票率为49%。
“我们这么做（扩大审核范围）是为了保持和谐氛围……并孤立试图损害民主的暴力部门，”国家选举委员会主席Tibisay Lucena发表电视讲话时称。
卡普里莱斯周四称，接受国家选举委员会对余下电子选票进行审核的决定，并表示他的团队将被证明是正确的。
“这样我们就能够向委内瑞拉展示真相，这也是我们的初衷，”卡普里莱斯说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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