委代总统马杜罗指责反对派是“希特勒后人”

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透加拉加斯3月30日 - 委内瑞拉代总统马杜罗周六指责该国反对派是“希特勒的后人”，称他们迫害在该国工作的古巴医生，正如当初纳粹德国迫害犹太人。
该国总统大选将于4月14日举行。民调显示，马杜罗较反对派候选人卡普里莱斯的百分点领先优势达到两位数。
马杜罗在一次集会中表示：“这场针对古巴的攻势就像当初希特勒领导下的纳粹德国对犹太人的攻势。希特勒的后人们在委内瑞拉掀起一场反对古巴人民的运动。”
10年前查韦斯将古巴医生引入委内瑞拉，为贫民区和乡村地区提供免费医疗，且查韦斯执政期间与古巴保持密切关系。
反对派称，马杜罗和其他政府高官直接接受古巴总统劳尔·卡斯特罗的指令，并允许古巴顾问对委内瑞拉军事和情报部门施加影响力。
委内瑞拉政府支持者有时会用“纳粹”和“法西斯分子”这样的字眼来形容卡普里莱斯。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。