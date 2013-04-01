委内瑞拉代总统马杜罗指责反对派是“希特勒后人”

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月30日 - 委内瑞拉代总统马杜罗周六指责该国反对派是“希特勒的后人”，称他们迫害在该国工作的古巴医生，正如当初纳粹德国迫害犹太人。
该国总统大选将于4月14日举行。民调显示，马杜罗较反对派候选人卡普里莱斯的百分点领先优势达到两位数。
马杜罗在一次集会中表示：“这场针对古巴的攻势就像当初希特勒领导下的纳粹德国对犹太人的攻势。希特勒的后人们在委内瑞拉掀起一场反对古巴人民的运动。”
10年前查韦斯将古巴医生引入委内瑞拉，为贫民区和乡村地区提供免费医疗，且查韦斯执政期间与古巴保持密切关系。
反对派称，马杜罗和其他政府高官直接接受古巴总统劳尔·卡斯特罗的指令，并允许古巴顾问对委内瑞拉军事和情报部门施加影响力。
委内瑞拉政府支持者有时会用“纳粹”和“法西斯分子”这样的字眼来形容卡普里莱斯。(完)
(编译 朱淑珍 审校 王燕焜)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币