版本:
中国
货币新闻 | 2013年 4月 1日 星期一 12:55 BJT

委内瑞拉代总统马杜罗指责反对派是“希特勒后人”

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月30日 - 委内瑞拉代总统马杜罗周六指责该国反对派是“希特勒的后人”，称他们迫害在该国工作的古巴医生，正如当初纳粹德国迫害犹太人。

该国总统大选将于4月14日举行。民调显示，马杜罗较反对派候选人卡普里莱斯的百分点领先优势达到两位数。

马杜罗在一次集会中表示：“这场针对古巴的攻势就像当初希特勒领导下的纳粹德国对犹太人的攻势。希特勒的后人们在委内瑞拉掀起一场反对古巴人民的运动。”

10年前查韦斯将古巴医生引入委内瑞拉，为贫民区和乡村地区提供免费医疗，且查韦斯执政期间与古巴保持密切关系。

反对派称，马杜罗和其他政府高官直接接受古巴总统劳尔·卡斯特罗的指令，并允许古巴顾问对委内瑞拉军事和情报部门施加影响力。

委内瑞拉政府支持者有时会用“纳粹”和“法西斯分子”这样的字眼来形容卡普里莱斯。(完)

(编译 朱淑珍 审校 王燕焜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐