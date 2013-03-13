委内瑞拉将正式调查查韦斯遭投毒说

路透加拉加斯3月12日(记者 Andrew Cawthorne) - 委内瑞拉政府称，该国将正式调查所谓已故总统查韦斯罹患癌症是因海外敌对分子投毒的说法。

对委内瑞拉政府持敌视政策的国家认为这种指控是典型的查韦斯式阴谋论，旨在满足委内瑞拉对“帝国主义”威胁该国社会主义制度的恐惧，分散民众对日常问题的注意力。

但代总统马杜罗誓言要调查该说法。查韦斯本人在2011年诊断出癌症后首次提出这个说法。

马杜罗在接受地区性电视台Telesur采访时表示：“我们将寻找真相。我们认为，我们的首领查韦斯遭黑暗力量投毒。”

他表示，委内瑞拉将邀请外国科学家进入一国家委员会，调查该指控。

现年50岁的马杜罗是查韦斯的钦定接班人，并正在参与下月14日投票的总统竞选。

查韦斯去世前的民调结果显示，马杜罗遥遥领先于反对派领导人卡普利莱斯(Henrique Capriles)。在去10月的大选中，卡普利莱斯输给了查韦斯。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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