查韦斯称赞委内瑞拉“完美”民主 嘲讽对其暴君描述

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透加拉加斯10月9日电（记者 Andrew Cawthorne）---委内瑞拉总统查韦斯周二称，他轻松获得连任是委内瑞拉“完美”民主的明证。针对关於他是独裁者的描述，查韦斯还予以嘲讽。
在上周日大选投票中，查韦斯以55%的得票率赢得委内瑞拉总统选举，他的竞争对手卡普里莱斯（Henrique Capriles）也很快接受了这样的结果。
查韦斯获得连任将令他的执政生涯长达20年，这不仅使他的穷困支持者感到高兴，也让古巴和玻利维亚的盟友欣慰。
“一些媒体总爱谈论委内瑞拉的独裁统治，以及暴君查韦斯，”他对记者说。
“可是，我们这里却有一个再次得到确定和认可的民主政治，它是一个完全透明、敏捷且高效的体系……如果你想见识一个充满生机且坚实的民主，就来委内瑞拉吧，那会是完美的一天。”
按照他一贯的做法，查韦斯在选举获胜後以更谦逊的形象示人，他甚至还给卡普里莱斯打了电话，而在竞选期间，他从未与後者讲话。
在周二首次提到卡普里莱斯的名字时，查韦斯再次称赞他对竞选失败这一结果的快速接受。在过去几周，查韦斯一直以“猪头”、“失败者”和“法西斯主义者”称呼卡普里莱斯。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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