查韦斯称赞委内瑞拉“完美”民主 嘲讽对其暴君描述

路透加拉加斯10月9日电（记者 Andrew Cawthorne）---委内瑞拉总统查韦斯周二称，他轻松获得连任是委内瑞拉“完美”民主的明证。针对关於他是独裁者的描述，查韦斯还予以嘲讽。

在上周日大选投票中，查韦斯以55%的得票率赢得委内瑞拉总统选举，他的竞争对手卡普里莱斯（Henrique Capriles）也很快接受了这样的结果。

查韦斯获得连任将令他的执政生涯长达20年，这不仅使他的穷困支持者感到高兴，也让古巴和玻利维亚的盟友欣慰。

“一些媒体总爱谈论委内瑞拉的独裁统治，以及暴君查韦斯，”他对记者说。

“可是，我们这里却有一个再次得到确定和认可的民主政治，它是一个完全透明、敏捷且高效的体系……如果你想见识一个充满生机且坚实的民主，就来委内瑞拉吧，那会是完美的一天。”

按照他一贯的做法，查韦斯在选举获胜後以更谦逊的形象示人，他甚至还给卡普里莱斯打了电话，而在竞选期间，他从未与後者讲话。

在周二首次提到卡普里莱斯的名字时，查韦斯再次称赞他对竞选失败这一结果的快速接受。在过去几周，查韦斯一直以“猪头”、“失败者”和“法西斯主义者”称呼卡普里莱斯。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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