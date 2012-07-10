查韦斯宣称其癌症已痊愈

路透加拉加斯7月9日电---委内瑞拉总统查韦斯周一宣称其癌症已痊愈，已作好重新走上街头、为竞选连任总统造势的准备。

当被记者问及是否已痊愈时，查韦斯给出了肯定的答复。

查韦斯现年57岁，1999年起担任总统，他在去年年中第一次被诊断出骨盆部位发生癌症病变。

他在去年底曾宣称已治愈，但今年2月癌症复发。

而经历一年内三次手术以及反复治疗後，查韦斯再次宣称已经痊愈。该国10月7日总统大选在即，他的健康状况是个重要的不确定因素。

查韦斯对自身健康状况颇为乐观，医生则表示，癌症病人至少要等到最後一次复发後隔上两三年，才能说是不是痊愈了。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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