查韦斯宣称其癌症已痊愈

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透加拉加斯7月9日电---委内瑞拉总统查韦斯周一宣称其癌症已痊愈，已作好重新走上街头、为竞选连任总统造势的准备。
当被记者问及是否已痊愈时，查韦斯给出了肯定的答复。
查韦斯现年57岁，1999年起担任总统，他在去年年中第一次被诊断出骨盆部位发生癌症病变。
他在去年底曾宣称已治愈，但今年2月癌症复发。
而经历一年内三次手术以及反复治疗後，查韦斯再次宣称已经痊愈。该国10月7日总统大选在即，他的健康状况是个重要的不确定因素。
查韦斯对自身健康状况颇为乐观，医生则表示，癌症病人至少要等到最後一次复发後隔上两三年，才能说是不是痊愈了。（完）
编译：辛毅 发稿：朱淑珍
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。