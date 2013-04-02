委总统竞选活动中查韦斯的影响无处不在

欧洲已公布经济指标--2017/4/10
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯4月1日 - 委内瑞拉前总统查韦斯已在数周前去世，但他却仍在领导国内的支持者们唱国歌。
已故的查韦斯的录音在支持者举行的一个庆祝集会上响起，委内瑞拉代总统马杜罗（Nicolas Maduro）则站在一个印有查韦斯头像的广告牌下，向集会的人群挥手示意。
查韦斯上月去世后，委内瑞拉将不得不进行仓促的总统选举，马杜罗是有望赢得选举的人选之一，而他也几乎不错过任何借助查韦斯形象、为自己造势宣传的机会。
“这个地球上的基督先知--查韦斯的所有预言均已成真，”马杜罗在庆祝查韦斯因1992年政变入狱获释的周年集会上说道。
“不论你（查韦斯）在何方，你都应该感到骄傲，因为你为我们的人民留下了最丰厚的遗产：一个走社会主义道路的自由独立国家，”马杜罗说。
为了借助民众对查韦斯去世的悲哀情绪，在马杜罗的总统竞选活动中，除了选票以外查韦斯的图像几乎随处可见。
民调显示，与反对党候选人卡普里莱斯（Henrique Capriles）的支持率相比，现年50岁的马杜罗的支持率至少领先14个百分点。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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