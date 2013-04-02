委总统竞选活动中查韦斯的影响无处不在

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯4月1日 - 委内瑞拉前总统查韦斯已在数周前去世，但他却仍在领导国内的支持者们唱国歌。

已故的查韦斯的录音在支持者举行的一个庆祝集会上响起，委内瑞拉代总统马杜罗（Nicolas Maduro）则站在一个印有查韦斯头像的广告牌下，向集会的人群挥手示意。

查韦斯上月去世后，委内瑞拉将不得不进行仓促的总统选举，马杜罗是有望赢得选举的人选之一，而他也几乎不错过任何借助查韦斯形象、为自己造势宣传的机会。

“这个地球上的基督先知--查韦斯的所有预言均已成真，”马杜罗在庆祝查韦斯因1992年政变入狱获释的周年集会上说道。

“不论你（查韦斯）在何方，你都应该感到骄傲，因为你为我们的人民留下了最丰厚的遗产：一个走社会主义道路的自由独立国家，”马杜罗说。

为了借助民众对查韦斯去世的悲哀情绪，在马杜罗的总统竞选活动中，除了选票以外查韦斯的图像几乎随处可见。

民调显示，与反对党候选人卡普里莱斯（Henrique Capriles）的支持率相比，现年50岁的马杜罗的支持率至少领先14个百分点。(完)