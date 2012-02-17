查韦斯辱骂总统竞选对手为“低等的猪”

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透加拉加斯2月16日电(记者 Mario Naranjo)--委内瑞拉总统查韦斯周四再次炮轰反对党候选人卡普里莱斯(Henrique Capriles)，在一次竞选活动中刻薄地称卡普里莱斯是“低等的猪”。
查韦斯在一场演讲中提到卡普里莱斯时称：“现在让我们欢迎这个失败者。我们会在10月7日的大选中打败你。”
查韦斯在Vargas省医学生毕业典礼上还表示：“你有猪的尾巴、猪的耳朵，你像猪一样哼哼叫，你就是一头低等的猪。你就是一头猪，不要试图隐藏这点。”
自从在上周末的反对党总统初选中获得压倒性胜利以来，39岁的卡普里莱斯便面临着铺天盖地的口头攻击和侮辱。
评论人士和查韦斯的支持者质疑卡普里莱斯的性取向，称他的犹太血统和“犹太复国主义”是个威胁。他们还指控卡普里莱斯是美国的傀儡。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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