委代总统马杜罗大幅领先反对派对手

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透加拉加斯3月18日（记者 Brian Ellsworth） - 查韦斯去世后公布的首个大型民调显示，委内瑞拉代总统马杜罗领先反对派候选人卡普里莱斯14个百分点。委内瑞拉新的总统选举将于4月14日举行。
巴克莱银行周一发布研究报告，援引调查机构Datanalisis的调查结果称，马杜罗的支持率为49.2%，而卡普里莱斯的支持率只有34.8%。
此前的民调也显示现年50岁的马杜罗大幅领先，他承诺将延续查韦斯所推行的经济政策。
巴克莱在研究报告中称，考虑到竞选活动时间很短、查韦斯去世引发的同情效应、对媒体的控制，加上反对派去年两次惨败后深受打击，马杜罗仍是最被看好的候选人。
现年40岁的卡普里莱斯任Miranda州州长，去年10月在总统选举中败给查韦斯，亲查韦斯的候选人在去年12月的州长选举中在23个州中的20个州获胜。
新的总统选举将测试查韦斯去世后“查韦斯主义”能否持续，对依赖委内瑞拉资金和廉价石油的地区同盟国也很重要。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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