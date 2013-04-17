马杜罗指责反对派密谋政变

路透加拉加斯4月16日（记者 Brian Ellsworth/Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉当选总统马杜罗周二指责反对派策划政变，此前因选举结果有争议而发生的冲突中七名政府支持者遇难。

周二，反对派在选举委员会的全国各处办公室外进行和平示威；周一晚间，年轻人在加拉加斯和其他城市封锁街道、烧毁轮胎并与警察发生冲突。

当局称，七名遇害者中，两人在首都庆祝马杜罗获胜时被反对派支持者枪杀，一人在政府运营的一家诊所遭受攻击时遇难。

“呼吁暴力、忽视宪法和制度的人应该负责。他们的计划是政变，”愤怒的马杜罗在发表全国讲话时说道。

官员们还表示，超过60人受伤，包括抗议者试图活活烧死的一名女性，170人被拘捕。

马杜罗表示，将不允许原定于周三在加拉加斯进行的反对派游行。

卡普里莱斯随后取消了该集会，指责政府密谋“潜入”集会制造暴力，然后将责任推到反对派身上。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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