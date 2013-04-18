委大选风波未平 马杜罗与美国互相攻击

路透加拉加斯4月17日（记者 Andrew Cawthorne/Daniel Wallis） - 委内瑞拉反对派领导人担心因总统选举后出现的抗议活动会遭到迫害，而美国政府对他们提出的重新计算投票的要求予以支持，并在周三表示尚未决定是否承认马杜罗当选委内瑞拉总统。

马杜罗在上周日的总统选举中以微弱优势获胜，委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）则拒绝接受这样的选举结果，他指责投票中心存在大量违规行为，希望全面审计投票情况。

已有八人在反对派领导的示威活动中丧生，委内瑞拉政府指责卡普里莱斯及其他人士煽动了针对其支持者的暴力活动，并誓言要对他们采取法律行动。

美国政府称，尚未决定是否承认马杜罗当选委内瑞拉总统。马杜罗是委内瑞拉前总统查韦斯的钦定接班人。

“我们认为，他们（委内瑞拉）应该重计投票，”美国国务卿克里对议员们说道。“显然，如果存在大量违规行为，我们将会严重质疑这个政府的生存能力……我不确定这个政府会否就此结束。”

马杜罗对此作出回应，指责美国政府在反对委内瑞拉人民和革命的斗争中以“前所未有的方式”直接支持该国的右翼力量。

“最近几个月，美国对委内瑞拉内部事务、特别是对竞选的干涉，不仅残酷且粗鲁，”他在一次电视讲话中说。

卡普里莱斯指责政府下令让暴力团伙袭击他的支持者，甚至还攻击了他位于米兰达州（Miranda）的州长官邸。

“如果我在位于Los Teques的官邸遭遇任何不测，都将由马杜罗负责，”他说。

另一位反对派领导人洛佩斯（Leopoldo Lopez）称，政府计划以破坏社会稳定为由逮捕他。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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