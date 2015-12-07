委内瑞拉反对党16年来首次赢得议会控制权

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透加拉加斯12月6日 （记者 Girish Gupta/Alexandra Ulmer） - 委内瑞拉反对党联盟“民主团结联盟”周日在议会选举中赢得多数席位，为16年来反对党首次赢得议会控制权，赢得挑战总统马杜罗的重要平台。
选举委员会称，委内瑞拉国民大会共167个议席中，“民主团结联盟”已赢得99个席位，执政党--统一社会主义党赢得46个席位，还有一些地区的投票结果仍在统计中。
初步选举结果于当地时间午夜公布后，加拉加斯亲反对党的地区燃放烟花庆祝，而政府支持者则取消了原定的庆祝胜利活动。
53岁的马杜罗迅速承认在议会选举中失败，这是自查韦斯1999年执政以来，执政党遭遇的最大失败。
马杜罗将选举结果归因于针对他的一场“经济战争”。
反对党领导人兴高采烈，他们的胜利很大程度上归因于民众对委内瑞拉深度经济衰退的不满。
“结果正如我们希望的那样。委内瑞拉赢了。这是不可逆转的，”委内瑞拉前总统候选人、“民主团结联盟”主要人物之一卡普里莱斯（Henrique Capriles）在Twitter上写道。
多个反对党消息人士预计，选举结果全部公布后，反对党将赢得多达113个席位。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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