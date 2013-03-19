委代总统马杜罗大幅领先反对派对手

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯3月18日（记者 Brian Ellsworth） - 查韦斯去世后公布的首个大型民调显示，委内瑞拉代总统马杜罗领先反对派候选人卡普里莱斯14个百分点。委内瑞拉新的总统选举将于4月14日举行。
巴克莱银行周一发布研究报告，援引调查机构Datanalisis的调查结果称，马杜罗的支持率为49.2%，而卡普里莱斯的支持率只有34.8%。
此前的民调也显示现年50岁的马杜罗大幅领先，他承诺将延续查韦斯所推行的经济政策。
巴克莱在研究报告中称，考虑到竞选活动时间很短、查韦斯去世引发的同情效应、对媒体的控制，加上反对派去年两次惨败后深受打击，马杜罗仍是最被看好的候选人。
现年40岁的卡普里莱斯任Miranda州州长，去年10月在总统选举中败给查韦斯，亲查韦斯的候选人在去年12月的州长选举中在23个州中的20个州获胜。
新的总统选举将测试查韦斯去世后“查韦斯主义”能否持续，对依赖委内瑞拉资金和廉价石油的地区同盟国也很重要。（完）
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币