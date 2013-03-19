委代总统马杜罗大幅领先反对派对手

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯3月18日（记者 Brian Ellsworth） - 查韦斯去世后公布的首个大型民调显示，委内瑞拉代总统马杜罗领先反对派候选人卡普里莱斯14个百分点。委内瑞拉新的总统选举将于4月14日举行。

巴克莱银行周一发布研究报告，援引调查机构Datanalisis的调查结果称，马杜罗的支持率为49.2%，而卡普里莱斯的支持率只有34.8%。

此前的民调也显示现年50岁的马杜罗大幅领先，他承诺将延续查韦斯所推行的经济政策。

巴克莱在研究报告中称，考虑到竞选活动时间很短、查韦斯去世引发的同情效应、对媒体的控制，加上反对派去年两次惨败后深受打击，马杜罗仍是最被看好的候选人。

现年40岁的卡普里莱斯任Miranda州州长，去年10月在总统选举中败给查韦斯，亲查韦斯的候选人在去年12月的州长选举中在23个州中的20个州获胜。