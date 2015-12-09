委内瑞拉反对派呼吁政府解决经济问题

《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯12月8日 - 委内瑞拉反对派周二敦促总统马杜罗不要再为执政党候选人在议会选举中落败找借口，而是尽快采取措施应对食品短缺，并且释放被囚的政客。
委内瑞拉陷入近代史上最严重的经济危机，造成面粉、牛奶、肉品、豆类等主要食品短缺。对于穷人及首都加拉加斯以外的地区，食品短缺情况尤为严重，民众顶着烈日排队数小时期盼食品运送车的到来。
“我们敦促政府别再喊叫，开始工作吧。”民主团结联盟（Democratic Unity）领导人Jesus Torrealba在新闻发布会上说。
在议会选举前，委内瑞拉政府略微提高了进口，但受经济衰退及低油价影响，整体货物发运量下降。多位经济学家警告称，圣诞节期间，食品短缺情况可能恶化。
“我们再过几周就将面临非常严重的食品问题，”Torrealba说。
食品短缺引发民愤，有助于反对派在周日的议会选举中获胜。
Torrealba及民主团结联盟的其他领导人在新闻发布会上还呼吁释放被囚的活动人士，当中包括反对派领导人Leopoldo Lopez。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
1、以下为中国人民银行2017年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率(亿元人民币) ： 操作 七天 14天 28天 当日逆回 当日逆回 购 购 日期 规模 利率 规模 利率 规模 利率 操作总量 余额 1月20日 -- -- 500 2.40% 600 2.55% 1,100 19,500 1月19日 1,000 2.25% -- -- 1,500 2.55% 2,500 18,550 1月18日 2,000 2.25% -- -- 2,600 2.55% 4,600 16,650 1月17日 1,000 2.25%
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，中国数字地图内容及地理位置服务提供商四维图新寻求1亿美元三年期贷款，为一宗海外并购提供资金。