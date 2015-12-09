委内瑞拉反对派呼吁政府解决经济问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯12月8日 - 委内瑞拉反对派周二敦促总统马杜罗不要再为执政党候选人在议会选举中落败找借口，而是尽快采取措施应对食品短缺，并且释放被囚的政客。

委内瑞拉陷入近代史上最严重的经济危机，造成面粉、牛奶、肉品、豆类等主要食品短缺。对于穷人及首都加拉加斯以外的地区，食品短缺情况尤为严重，民众顶着烈日排队数小时期盼食品运送车的到来。

“我们敦促政府别再喊叫，开始工作吧。”民主团结联盟（Democratic Unity）领导人Jesus Torrealba在新闻发布会上说。

在议会选举前，委内瑞拉政府略微提高了进口，但受经济衰退及低油价影响，整体货物发运量下降。多位经济学家警告称，圣诞节期间，食品短缺情况可能恶化。

“我们再过几周就将面临非常严重的食品问题，”Torrealba说。

食品短缺引发民愤，有助于反对派在周日的议会选举中获胜。

Torrealba及民主团结联盟的其他领导人在新闻发布会上还呼吁释放被囚的活动人士，当中包括反对派领导人Leopoldo Lopez。（完）