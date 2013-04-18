南美国家领导人将召开紧急会议，商讨委内瑞拉政治危机

(本文由路透中文网编译提供)

路透利马4月17日 - 政府官员周三称，一些南美洲国家领导人周四将在秘鲁召开紧急会议，商讨委内瑞拉因总统选举出现的政治危机。

这些政府高官没有透露这些国家领导人召开会议是想显示对委内瑞拉当选总统马杜罗（Nicolas Maduro）的支持，还是想发出共同呼吁，希望委内瑞拉国内保持冷静。在马杜罗以约2个百分点的微弱优势赢得总统选举后，委内瑞拉爆发了抗议活动。

马杜罗是委内瑞拉已故前总统查韦斯的钦定接班人，他将于周五宣誓就任总统。

巴西、秘鲁、哥伦比亚、玻利维亚和阿根廷等国家已承认马杜罗赢得委内瑞拉总统选举，但美国尚未予以承认。

这些官员称，这次会议将以南美国家联盟（Unasur）的名义于周四晚在利马召开。秘鲁目前是南美国家联盟的轮值主席国。该组织的选举观察员曾称，马杜罗赢得选举合法。

这些官员还称，秘鲁、乌拉圭、阿根廷和巴西四国的总统将出席会议，其他一些国家的领导人也可能参加会议。

委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）一直拒绝接受上周日的总统选举结果，他指责投票中心存在大量违规行为，希望全面重审投票情况。(完)