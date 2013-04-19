南美领导人将支持马杜罗当选委总统

路透利马4月18日（Terry Wade/Marco Aquino） - 官员们称，南美领导人周四将在利马共同支持委内瑞拉当选总统马杜罗，而美国和马杜罗的反对者呼吁重新计票。

马杜罗周四将参加南美洲国家联盟最后的会议，而周五将宣誓就职。

马杜罗以约2个百分点的微弱优势赢得周日的选举后，委内瑞拉爆发抗议活动，至少八人在暴力冲突中丧生。

在前往利马前，马杜罗发表电视讲话称：“委内瑞拉没有反对派，只有美国支持的永久性阴谋。”

玻利维亚总统莫拉莱斯(Evo Morales)表示，美国无权质疑马杜罗的胜利，因为2004年小布什也以类似的微弱优势赢得总统选举。

“这显然是干涉别国事务。我们谴责和拒绝这种行为。我们不会允许玻利维亚或拉美被当作美国政府的后院。”莫拉莱斯在拉巴斯说道。

尽管南美领导人料将口头支持马杜罗，他们可能不会像莫拉莱斯那样公开谴责美国。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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