白宫称有必要审查委内瑞拉选举结果

路透华盛顿4月15日 - 白宫周一称，对委内瑞拉选举结果进行审查是必要而且审慎的。马杜罗以50.7%比49.1%的微弱优势险胜卡普里莱斯。

“考虑到选举结果非常接近，约1%的选票决定了胜负，反对派候选人以及至少一名选举委员会成员要求对结果进行100%审查，”白宫发言人Jay Carney在新闻发布会上称。

“这看起来是重要、审慎和必要的步骤，以确保所有委内瑞拉人都对选举结果有信心。我们认为，在这种状况下匆忙得出结论不符合委内瑞拉人寻求清晰而且民主结果的愿望，”Carney说道。

Carney表示，美国有兴趣与委内瑞拉就很多问题进行谈判；但在被问及选举是否为改善两国关系提供新的契机时，Carney拒绝直接予以作答。

“尽管两国存在分歧，美国一直希望与委内瑞拉在包括缉毒、反恐和两国商务关系等事务上进行对话。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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