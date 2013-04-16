白宫称，委内瑞拉有必要审查该国选举结果

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿4月15日 - 白宫周一称，对委内瑞拉选举结果进行审查是必要而且审慎的。马杜罗以50.7%比49.1%的微弱优势险胜卡普里莱斯。
“考虑到选举结果非常接近，约1%的选票决定了胜负，反对派候选人以及至少一名选举委员会成员要求对结果进行100%审查，”白宫发言人Jay Carney在新闻发布会上称。
“这看起来是重要、审慎和必要的步骤，以确保所有委内瑞拉人都对选举结果有信心。我们认为，在这种状况下匆忙得出结论不符合委内瑞拉人寻求清晰而且民主结果的愿望，”Carney说道。
Carney表示，美国有兴趣与委内瑞拉就很多问题进行谈判；但在被问及选举是否为改善两国关系提供新的契机时，Carney拒绝直接予以作答。
“尽管两国存在分歧，美国一直希望与委内瑞拉在包括缉毒、反恐和两国商务关系等事务上进行对话。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。