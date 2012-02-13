卡普里莱斯赢得委内瑞拉反对党总统候选人提名

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
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路透加拉加斯2月12日电（记者 Marianna Parraga/Deisy Buitrago）---委内瑞拉年轻的州长卡普里莱斯（Henrique Capriles）周日赢得委内瑞拉反对党提名，将与现任总统查韦斯角逐今年10月总统大选。
这标志着委内瑞拉反对党过去10年中在反对查韦斯的道路上终於向前迈进了一步。查韦斯过去13年的统治引发委内瑞拉民众的不满，并导致外商撤离。
官方结果显示，卡普里莱斯在反对党总统竞选人提名中赢得62%的选票支持，轻松地击败了最强劲的对手佩雷斯（Pablo Perez）。後者仅赢得30%选票。
也许与卡普里莱斯获胜同样重要的是，民调显示支持反对党的选民达到290万人，远高於他们此前预计的目标水准。这表明反对党在赢得民众支持方面的能力改善。
“谁说查韦斯不可战胜？常言道‘凡人皆有得意时’，”行事高调的反对党领导人洛佩斯（Leopoldo Lopez）称。他在退出提名竞争後最近加入了卡普里莱斯阵营。
“他（查韦斯）难以高兴得起来了，我认为他也感受到自己即将成为历史。”
然而，查韦斯的支持者并不看重以上投票结果，他们指出，周日投票支持反对党的选民仅是该国1,800万登记选民的极少数。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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