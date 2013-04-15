委内瑞拉反对派领导人称选举中存在阴谋

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透加拉加斯4月14日（记者 Daniel Wallis/Todd Benson） - 委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）周日称，该国总统选举中存在改变结果的阴谋。
现年40岁的卡普里莱斯呼吁选举委员会关闭投票站，除非仍有排队等待的人。投票站原定于当地时间下午六点（2230 GMT）关闭。
“我们提醒委内瑞拉和全世界，有人企图改变委内瑞拉人民的意愿，”卡普里莱斯在Twitter上称。
政府官员称这一指控是不负责任的，并表示有增加紧张气氛的风险。委内瑞拉一些地区已出现扭打局面。
“几天来，‘反查韦斯主义者’一直试图捏造谎言，诬陷自动投票系统存在欺诈。全世界都认为该系统是安全、可信和透明的，”马杜罗的竞选负责人罗德里格斯（Jorge Rodriguez）表示。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。