委内瑞拉反对派领导人称选举中存在阴谋

路透加拉加斯4月14日（记者 Daniel Wallis/Todd Benson） - 委内瑞拉反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）周日称，该国总统选举中存在改变结果的阴谋。

现年40岁的卡普里莱斯呼吁选举委员会关闭投票站，除非仍有排队等待的人。投票站原定于当地时间下午六点（2230 GMT）关闭。

“我们提醒委内瑞拉和全世界，有人企图改变委内瑞拉人民的意愿，”卡普里莱斯在Twitter上称。

政府官员称这一指控是不负责任的，并表示有增加紧张气氛的风险。委内瑞拉一些地区已出现扭打局面。

“几天来，‘反查韦斯主义者’一直试图捏造谎言，诬陷自动投票系统存在欺诈。全世界都认为该系统是安全、可信和透明的，”马杜罗的竞选负责人罗德里格斯（Jorge Rodriguez）表示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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