马杜罗称委大选中不给他投票者将遭诅咒

路透加拉加斯4月6日（记者 Andrew Cawthorne/Deisy Buitrago） - 委内瑞拉代总统马杜罗周六称，在下周的总统大选中，不投票给他的人将遭到古老的“Macarapana咒语”的诅咒。

马杜罗动用这一手段表明，他与反对派领导人卡普里莱斯（Henrique Capriles）争夺委内瑞拉总统宝座的竞选变得越发离奇。

“如果有人给马杜罗投反对票，他就是在给自己投反对票，‘Macarapana咒语’将在他身上应验，”马杜罗说道。他指的是16世纪的Macarapana之战，当时西班牙殖民力量屠杀了当地的印第安武装。

在亚马逊州的一个集会上，马杜罗将卡普里莱斯及反对派联盟比作西班牙殖民主义者。

“如果资本主义者赢了，他们将私有化医疗及教育，他们也将剥走印第安人手中的土地，‘Macarapana咒语’将在你们身上应验，”他说道。

马杜罗自称为委内瑞拉已故总统查韦斯之子，他在绝大多数民调中领先卡普里莱斯10个百分点。不过卡普里莱斯的支持者预计，随着查韦斯去世后产生的同情效应逐渐减退，反对派的支持率在较晚的时候将会飙升。

现年40岁的卡普里莱斯称，委内瑞拉在经历查韦斯14年的强硬社会主义统治后，需要重新开始。他表示，将设立类似巴西那样的推崇自由市场经济的政府。

他在塔奇拉州的一个集会上对马杜罗言论嘲讽道，“现在他们很绝望，威胁称民众将遭到诅咒。但民众与上帝同在，所以不会有那样的事发生。”

“他（马杜罗）撒谎并威胁民众，称如果他们相信进步，就会遭到诅咒。我在这告诉你们，所有委内瑞拉人民，真正的诅咒是4月14日我们将要摆脱的那个小团体。”

马杜罗还曾表示，在上周一只从他头上飞过并向他鸣叫的小鸟身上，他看到了查韦斯的灵魂。卡普里莱斯还对此进行了嘲讽。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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