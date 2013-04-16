普京祝贺马杜罗当选委内瑞拉总统

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯总统普京周一通过电话祝贺马杜罗赢得委内瑞拉总统选举，并敦促所有政党接受“选民的意志”。俄罗斯在委内瑞拉有大量石油投资。
查韦斯领导委内瑞拉期间，委内瑞拉与俄罗斯的关系非常好。马杜罗是查韦斯选择的接班人，俄罗斯希望继续保护其能源和武器协议。
克里姆林宫称，普京致电马杜罗表示祝贺，双方“确认准备进一步发展两国战略合作伙伴关系”。
马杜罗称愿意对周日的选举结果进行审查，而卡普里莱斯不接受选举结果，要求进行重新计票。白宫称审查是必要的。
俄罗斯外交部称，包括俄罗斯选举官员在内见证委内瑞拉选举的外国人报告称，选举“没有任何严重违反选举法的地方”。
“我们呼吁委内瑞拉所有政治力量尊重选民的意愿，对选举结果展示出平衡和负责的态度。”俄罗斯外交部在声明中表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)