普京祝贺马杜罗当选委内瑞拉总统

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯总统普京周一通过电话祝贺马杜罗赢得委内瑞拉总统选举，并敦促所有政党接受“选民的意志”。俄罗斯在委内瑞拉有大量石油投资。
查韦斯领导委内瑞拉期间，委内瑞拉与俄罗斯的关系非常好。马杜罗是查韦斯选择的接班人，俄罗斯希望继续保护其能源和武器协议。
克里姆林宫称，普京致电马杜罗表示祝贺，双方“确认准备进一步发展两国战略合作伙伴关系”。
马杜罗称愿意对周日的选举结果进行审查，而卡普里莱斯不接受选举结果，要求进行重新计票。白宫称审查是必要的。
俄罗斯外交部称，包括俄罗斯选举官员在内见证委内瑞拉选举的外国人报告称，选举“没有任何严重违反选举法的地方”。
“我们呼吁委内瑞拉所有政治力量尊重选民的意愿，对选举结果展示出平衡和负责的态度。”俄罗斯外交部在声明中表示。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。