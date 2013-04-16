普京祝贺马杜罗当选委内瑞拉总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科4月15日 - 俄罗斯总统普京周一通过电话祝贺马杜罗赢得委内瑞拉总统选举，并敦促所有政党接受“选民的意志”。俄罗斯在委内瑞拉有大量石油投资。

查韦斯领导委内瑞拉期间，委内瑞拉与俄罗斯的关系非常好。马杜罗是查韦斯选择的接班人，俄罗斯希望继续保护其能源和武器协议。

克里姆林宫称，普京致电马杜罗表示祝贺，双方“确认准备进一步发展两国战略合作伙伴关系”。

马杜罗称愿意对周日的选举结果进行审查，而卡普里莱斯不接受选举结果，要求进行重新计票。白宫称审查是必要的。

俄罗斯外交部称，包括俄罗斯选举官员在内见证委内瑞拉选举的外国人报告称，选举“没有任何严重违反选举法的地方”。

“我们呼吁委内瑞拉所有政治力量尊重选民的意愿，对选举结果展示出平衡和负责的态度。”俄罗斯外交部在声明中表示。（完）