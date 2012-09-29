委内瑞拉成功发射卫星 为大选造势

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透加拉加斯9月28日电（记者 Daniel Wallis）---委内瑞拉总统查韦斯周五称，该国第二颗卫星成功发射显示革命功绩，但是他的反对者称这反映查韦斯忽视国内问题。
“我们在见证历史......委内瑞拉和中国一起走在历史最前沿。”查韦斯说道。该卫星由中国为委内瑞拉发射。
委内瑞拉总统大选即将举行，竞选双方都在进行最後的努力，争取犹豫不决的选民。
反对派候选人Henrique Capriles指责查韦斯专注于在全世界各处花钱，而对於犯罪、能源紧张和通胀等选民日常面临的问题却无所作为。
多位委内瑞拉官员在中国酒泉卫星发射中心观看了卫星发射过程。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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