委内瑞拉不满美官员言论 中断双方联络渠道

路透加拉加斯3月20日 - 委内瑞拉外长豪亚（Elias Jaua）周三称，因美国外交官雅各布森（Roberta Jacobson）针对委内瑞拉下月总统选举发表不当言论，委内瑞拉已中断与美国的非正式联系渠道。

去年，委内瑞拉与美国负责拉美事务的高级外交官雅各布森建立联系，以改善两国多年来一直紧张的双边关系。

豪亚称，雅各布森近期针对委内瑞拉4月14日总统选举发表言论后，双方联络渠道中断。

“鉴于雅各布森最近的言论……我们意识到没必要继续浪费我们的时间，”豪亚在两名被美国驱逐的委内瑞拉外交官的表彰仪式上说。

“雅各布森女士不经意间说出了一些实情，即她（支持）的候选人是卡普里莱斯（Henrique Capriles）”豪亚说。他指的是雅各布森上周接受西班牙《国家报》（El Pais）采访时的言论。

当时雅各布森在采访中被问及怎么看倘若卡普里莱斯获胜，雅各布森回答道：“谁都可能获胜……卡普里莱斯会是一位非常好的总统，但我们没有特别希望谁胜出。”

查韦斯执政14年期间，美国与委内瑞拉关系紧张，两国经常唇枪舌剑，驱逐外交官的情况也时常发生，在自由贸易、打击毒品等方面的意识形态冲突亦颇为常见。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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