美国称马杜罗“奇怪”举动令人担心两国关系前景

路透3月21日(记者 Brian Winter) - 一名美国高官周四对路透表示，委内瑞拉代总统马杜罗日渐“奇怪的”指控让华府担心，如果马杜罗下月当选总统，美国能否改善与委内瑞拉政府的关系。

自从前总统查韦斯3月5日去世以来，马杜罗多次抨击华府，指责美国秘密引发了查韦斯的癌症病情，并策划在4月14日的总统选举中暗杀竞争对手。

查韦斯在他14年的统治中，为赢得国内民众支持会常常发表反美言论，且十分有效，因而，一些观察人士认为马杜罗的指控只是一种相对无害的策略，因他试图在大选前证实他是查韦斯理所应当的接班人。

这名高级官员称，指控的严重性及委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)周三宣布委内瑞拉将暂停与华府的非正式会谈，令奥巴马政府怀疑他们希望改善两国关系的愿景会落空。

这位要求匿名的官员称：“马杜罗最近的一些错误指控十分奇怪且无益，类似于过去那些把我们陷入不必要讨论的行动。”

“我们注意到这种大选环境，但现在这种有点过了。这让我们不得不怀疑我们是否在与一个理性的对象打交道。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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