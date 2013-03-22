美国称马杜罗“奇怪”举动令人担心两国关系前景

英国退欧谈判即将展开 卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持
路透伦敦3月27日 - 卡塔尔周一承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎·梅就将启动正式的脱欧谈判。
路透3月21日(记者 Brian Winter) - 一名美国高官周四对路透表示，委内瑞拉代总统马杜罗日渐“奇怪的”指控让华府担心，如果马杜罗下月当选总统，美国能否改善与委内瑞拉政府的关系。
自从前总统查韦斯3月5日去世以来，马杜罗多次抨击华府，指责美国秘密引发了查韦斯的癌症病情，并策划在4月14日的总统选举中暗杀竞争对手。
查韦斯在他14年的统治中，为赢得国内民众支持会常常发表反美言论，且十分有效，因而，一些观察人士认为马杜罗的指控只是一种相对无害的策略，因他试图在大选前证实他是查韦斯理所应当的接班人。
这名高级官员称，指控的严重性及委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)周三宣布委内瑞拉将暂停与华府的非正式会谈，令奥巴马政府怀疑他们希望改善两国关系的愿景会落空。
这位要求匿名的官员称：“马杜罗最近的一些错误指控十分奇怪且无益，类似于过去那些把我们陷入不必要讨论的行动。”
“我们注意到这种大选环境，但现在这种有点过了。这让我们不得不怀疑我们是否在与一个理性的对象打交道。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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