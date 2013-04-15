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货币新闻 | 2013年 4月 15日 星期一 12:06 BJT

委内瑞拉政经：执政党候选人马杜罗赢得总统大选--选举委员会

路透加拉加斯4月14日 - 委内瑞拉选举委员会称，执政党候选人马杜罗周日以51%的选票赢得该国总统大选，令其能够继续执行前总统查韦斯的社会主义政策。

选举委员会还表示，马杜罗的对手－米兰达州州长卡普里莱斯获得49%的选票，选情比预期更为激烈。(完)

(翻译 张荻 审校 石冠兰)
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