委内瑞拉未来两个月每周工作四天 以应对电荒

路透加拉加斯4月6日 - 委内瑞拉总统马杜罗下令未来两个月每周五放假，以节省能源。

马杜罗周三晚在电视讲话中称：“我们将会有长周末。”这是该国为期60天应对供电危机计划的措施之一。

委内瑞拉电力供应有约60%依赖水电，但该国遭遇严重乾旱，且有批评人士称该国在能源基础设施方面的投资和维护不足。

委内瑞拉反对派抨击每周工作四天的政策，称在经济严重衰退、粮食与药品短缺以及通胀率达三位数的背景下，这样的做法太过鲁莽。

之前马杜罗下令复活节放一周假，并要求一些购物中心自行发电。

一些委内瑞拉民众在社交媒体上对马杜罗的最新命令表达吃惊之感。有Twitter用户写道：“你一定是在开玩笑吧。”

目前还不清楚周五放假的政策对公共和民间部门会有怎样的影响。（完）