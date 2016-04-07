委内瑞拉未来两个月每周工作四天 以应对电荒

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透加拉加斯4月6日 - 委内瑞拉总统马杜罗下令未来两个月每周五放假，以节省能源。
马杜罗周三晚在电视讲话中称：“我们将会有长周末。”这是该国为期60天应对供电危机计划的措施之一。
委内瑞拉电力供应有约60%依赖水电，但该国遭遇严重乾旱，且有批评人士称该国在能源基础设施方面的投资和维护不足。
委内瑞拉反对派抨击每周工作四天的政策，称在经济严重衰退、粮食与药品短缺以及通胀率达三位数的背景下，这样的做法太过鲁莽。
之前马杜罗下令复活节放一周假，并要求一些购物中心自行发电。
一些委内瑞拉民众在社交媒体上对马杜罗的最新命令表达吃惊之感。有Twitter用户写道：“你一定是在开玩笑吧。”
目前还不清楚周五放假的政策对公共和民间部门会有怎样的影响。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。