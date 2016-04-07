委内瑞拉未来两个月每周工作四天 以应对电荒

欧洲已公布经济指标--2017/1/18
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯4月6日 - 委内瑞拉总统马杜罗下令未来两个月每周五放假，以节省能源。
马杜罗周三晚在电视讲话中称：“我们将会有长周末。”这是该国为期60天应对供电危机计划的措施之一。
委内瑞拉电力供应有约60%依赖水电，但该国遭遇严重干旱，且有批评人士称该国在能源基础设施方面的投资和维护不足。
委内瑞拉反对派抨击每周工作四天的政策，称在经济严重衰退、粮食与药品短缺以及通胀率达三位数的背景下，这样的做法太过鲁莽。
之前马杜罗下令复活节放一周假，并要求一些购物中心自行发电。
一些委内瑞拉民众在社交媒体上对马杜罗的最新命令表达吃惊之感。有Twitter用户写道：“你一定是在开玩笑吧。”
目前还不清楚周五放假的政策对公共和民间部门会有怎样的影响。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透新加坡1月18日 - 亚洲石脑油裂解价差周三涨至三日高位每吨101.70美元，因需求强劲，汽油裂解价差接近每桶12.01美元的近10个月高位，因市场对供应紧张的担忧升温。
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