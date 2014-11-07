委内瑞拉称将继续增加对中国和印度的石油出口

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透加拉加斯11月6日 - 委内瑞拉石油部长Asdrubal Chavez周四指出，将利用中国和印度经济成长的机会，继续增加对中印的石油出口。
“我们必须继续发展中印市场，因为它们是经济年成长率最高的国家。”Chavez对国会一委员会表示。
“我们将继续增加对亚洲出口：印度及中国。”但他并未提到具体数字。
根据委内瑞拉的国营石油公司PDVSA，该国2013年原油和油品日出口量较上年减少5.6%，至243万桶。
美国仍是委内瑞拉石油出口的首要市场。但据美国能源资料协会(EIA)，委国对美国的石油出口量已较10年前剧减49%。委内瑞拉政府设法要摆脱对美国这个意识形态敌人的依赖。
与此同时，亚洲市场对委内瑞拉来说愈来愈重要。
委内瑞拉曾表示，对中国原油日出口量约50万桶，部分用来偿付石油换融资协议。据EIA估计，委内瑞拉去年对印度石油日出口量超过40万桶。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
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