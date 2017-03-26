独家：委内瑞拉增加对盟国燃料出口 国内供应紧张加剧

路透休斯顿/加拉加斯3月24日 - 据委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)内部文件和知情消息人士透露，委内瑞拉对古巴和尼加拉瓜等外国盟友增加燃料出口，以及PDVSA重要人员离职，加剧了该国国内汽油短缺状况。

委内瑞拉汽油售价为全球最低，尽管其国内石油产业陷入动荡，以及总统马杜罗任内经济危机加剧，但其燃料供应未受影响。不过这种情况周三发生了变化，委内瑞拉自五年前全球规模最大炼厂之一发生爆炸以来，首次出现全国范围汽车燃料短缺的情况。

本周的短缺主要是由于炼厂的问题，因为工厂运作故障以及维修保养使其燃料产量降低一半。

与五年前不同的是，委内瑞拉继续向政治盟国出口燃料，甚至在上个月还提高了出口量，尽管这家国有公司发出警告称，这样做可能导致国内供应紧张。

据路透看到的PDVSA内部文件，委内瑞拉上月对古巴、尼加拉瓜和其他国家每日出口8.8万桶燃料，相当于其国内消耗量的五分之一。

相比查韦斯达成的协议中规定的向这两个国家供应规模，这提高了2.2万桶/日。

据路透看到的内部电邮，增加出口的命令来自于PDVSA的高层。

委内瑞拉石油部和PDVSA对于置评要求未予回复。

该公司三位知情消息人士称，PDVSA贸易和供应部门员工离职加剧了委内瑞拉燃料体系紧张状况。该职位负责确保燃料到达所需地点以及对进口进行支付。

自马杜罗1月改组PDVSA高级管理层后，该部门关键职位已离职十多人。

负责向供应商付款的员工离职，以及该公司及该国资金紧张，导致进口至委内瑞拉的燃料未付账单积压。

该公司消息人士称，如果支付了这些账单，供应紧张局势不会这么严重。

在委内瑞拉和加勒比海PDVSA港口附近有约10艘油轮，等着卸掉燃料供应国内消费和油品调和。

货主和公司消息人士称，若PDVSA不为船货付款，这些油轮不会卸货。

燃料供应何时恢复正常尚不明朗，但周四晚些时候，PDVSA利用库存向加拉加斯和东部城市奥尔达斯供应了一些燃料。

附近库拉索岛上PDVSA运营的Isla炼厂工人周五表示，炼厂已经开始重启其催化裂解装置，数日后可望提高燃料供应。该炼厂加工能力为33.5万桶/日。(完)