委内瑞拉成拉美“笑柄”--前官员

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透加拉加斯2月3日 - 据委内瑞拉前财政及规划部长Jorge Giordani称，委内瑞拉在经济上的失败让该国沦为拉美的“笑柄”。
Giordani在本周接受采访时称，委内瑞拉的改革晚了数年。Giordani曾是委内瑞拉已故总统查韦斯的首席经济规划师，2014年中期被现任总统马杜罗解除职务。
“我们本该从2012年10月7日就开始采取措施，”Giordani对当地网站notitimes.com说。2012年10月7日是查韦斯最后一次在总统选举中获胜的日期。查韦斯任委内瑞拉总统14年，2013年死于癌症。
“事实上，我们几乎已经成为了拉美的笑柄，”75岁的Giordani说。“如果情况糟糕，如果温度在40度，就有人归咎于温度计......我们需要承认这场危机，同志们。”
委内瑞拉经济低迷不振是马杜罗面临的头号问题。该国经济陷入衰退，通胀高居拉美国家之首，收入因油价下跌缩减，基本物资匮乏。
“听着，让我们停止进口食品，自己来生产，”他指的是委内瑞拉对石油的依赖以及基础物质匮乏的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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