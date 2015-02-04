重发 - 委内瑞拉成拉美“笑柄”--前官员

标题新闻：OPEC内外产油国考虑将减产协议延长九个月或更多，以覆盖明年首季需求疲弱期-消息
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路透加拉加斯2月3日 - 据委内瑞拉前财政及规划部长Jorge Giordani称，委内瑞拉在经济上的失败让该国沦为拉美的“笑柄”。
Giordani在本周接受采访时称，委内瑞拉的改革晚了数年。Giordani曾是委内瑞拉已故总统查韦斯的首席经济规划师，2014年中期被现任总统马杜罗解除职务。
“我们本该从2012年10月7日就开始采取措施，”Giordani对当地网站notitimes.com说。2012年10月7日是查韦斯最后一次在总统选举中获胜的日期。查韦斯任委内瑞拉总统14年，2013年死于癌症。
“事实上，我们几乎已经成为了拉美的笑柄，”75岁的Giordani说。“如果情况糟糕，如果温度在40度，就有人归咎于温度计...我们需要承认这场危机，同志们。”
委内瑞拉经济低迷不振是马杜罗面临的头号问题。该国经济陷入衰退，通胀高居拉美国家之首，收入因油价下跌缩减，基本物资匮乏。
“听着，让我们停止进口食品，自己来生产，”他指的是委内瑞拉对石油的依赖以及基础物质匮乏的情况。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得
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