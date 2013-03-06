委内瑞拉富人海外购豪宅 逃离本国政治

路透伦敦3月6日(记者 Tom Bill) - 房地产咨询公司Knight Frank发布的财富报告显示，随着委内瑞拉政治不确定性加剧，2012年在海外购豪宅的委内瑞拉富人数量增幅远高于全球其他国家。

根据该报告，寻求豪宅的委内瑞拉购房者激增了123%，远高于位居第二位的巴西，后者亦增加了81%。这份报告首次追踪点击该公司网站的客户。该网站发布的房屋售价最高达1亿英镑(1.507亿美元)。

Knight Frank表示，该公司网站每月的访问量为120万，在2011-2012年间来自南美的流量增加了178%，尽管拉美地区访问量占网站总访问量的比例不足10%。

查韦斯对委内瑞拉长达14年的统治使该国出现两极分化。

环球通视(IHS Global Insight)委内瑞拉政治风险分析师DiegoMoya-Ocampos表示：“统计数据一点都不令人感到意外。民调显示副总统马杜罗将继任总统，委内瑞拉人认为，后查韦斯时代的局面将大同小异。”

“另一个原因是，委内瑞拉现在是暴力最泛滥的拉美国家，绑架率很高。”他表示，美国的迈阿密，多米尼加共和国以及西班牙首都马德里是委内瑞拉海外购房的热门目的地。

Knight Frank住宅研究主管Liam Bailey表示：“委内瑞拉人对马德里显示出强烈的兴趣，巴西人则对美国房产感兴趣；我们预计2013年面向南美购房者的豪宅销售将明显增加。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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