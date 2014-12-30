委内瑞拉经济问题怪谁？ 冰淇淋引发的口水仗

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯12月29日 - 委内瑞拉旅游部周一否认该国一家著名的冰淇淋店关门是由于缺牛奶。

因提供多达863种口味冰淇淋创下吉尼斯纪录的Coromoto冰淇淋店之前宣称，圣诞期间因牛奶供应短缺而关门。旅游部在Twitter上说：“这是胡说。”

旅游部网站刊登的文章称，Coromoto的老板是葡萄牙人，在葡萄牙度假，而Coromoto所在的城市梅里达（Merida）其他冰淇淋店牛奶供应充足，在正常经营。

文章说：“Manuel da Silva（Coromoto冰淇淋店老板）支持反对派，当然他完全有权这样做，但问题是他在撒谎，他的行动是事先计划好了的，通过媒体展开，这是针对政府的低强度战争（low-intensity war）的一部分。”

虽然这场争议只是件小事，但凸显该国的政治分化已经渗透到日常生活的方方面面。

反对派以Coromoto的声明为契机，称这表明总统马杜罗在经济上的失败。马杜罗则称，他的政敌在美国和外国媒体怂恿下，夸大并捏造问题。

记者联系不到da Silva置评。

委内瑞拉民众面临物资供应短缺的局面，通胀率在美洲各国中最高，且企业面临严格的外汇管制。

反对派领袖将经济问题归咎于15年来的社会主义政策，政府则指责敌对势力通过蓄意破坏和投机等方式影响经济。

近期油价大跌，令委内瑞拉面临的经济困境加深。该国96%的外汇收入来自石油。（完）