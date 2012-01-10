伊朗和委内瑞拉总统会晤 嘲笑美国核弹论

图为2012年1月9日，委内瑞拉总统查韦斯（左）在欢迎仪式上同伊朗总统艾哈迈迪-内贾德握手。 REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

路透加拉加斯1月9日电（记者 Andrew Cawthorne/Brian Ellsworth）---伊朗总统艾哈迈迪-内贾德和委内瑞拉总统查韦斯周一相互称赞，嘲笑美国论调，并开玩笑有枚核弹瞄准美国。

委内瑞拉是艾哈迈迪-内贾德拉美四国行的首站，他对查韦斯表示："虽然那些自大的人不希望我们在一起，但我们会永远团结。"

尽管伊朗和委内瑞拉地理位置上相距甚远，但这两个反美国家近些年与石油输出国组织成员国关系日益紧密，不过具体合作项目的开展往往滞後于言辞。

西方因伊朗核项目加大对其经济制裁力度，艾哈迈迪-内贾德此行意在争取拉美四国支持。

查韦斯在加拉加斯总统府为艾哈迈迪-内贾德举行欢迎仪式时表示："这种帝国主义的疯狂，已通过一种许久不见的方式释放出来。"

查韦斯开玩笑称，总统府前的小山下有一枚核弹，"帝国主义发言人称……艾哈迈迪-内贾德和我将走到总统府地下室，瞄准华盛顿，发射炮弹和导弹……这太可笑了。"

上到奥巴马、下到美国各级官员均表示，对委内瑞拉与伊朗的密切关系感到不安。他们担心，查韦斯将削弱国际社会对伊朗的外交制裁，并可能为伊朗提供经济命脉。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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