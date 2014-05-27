委内瑞拉外长让克里不要多管闲事

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友

路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。