委内瑞拉外长让克里不要多管闲事

韩国称美国重申负担萨德费用 特朗普致电亚洲盟友
路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
路透加拉加斯5月26日（记者 Alexandra Ulmer） - 委内瑞拉外长Elias Jaua周一指责美国国务卿克里对委内瑞拉处理街头抗议的方式指手画脚，并再次指控美国希望颠覆委内瑞拉政府。
克里上周称，委内瑞拉政府在目前中断的对话中显示诚意之举“完全失败”。
委内瑞拉爆发10年来最严重的暴力，持续数月的每日抗议已导致42人死亡，抗议者要求总统马杜罗下台，以及解决经济难题。
“这不是克里先生需要操心的问题，”Jaua周一对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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