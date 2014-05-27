委内瑞拉外长让美国国务卿克里不要多管闲事

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加拉加斯5月26日 - 委内瑞拉外长Elias Jaua周一指责美国国务卿克里对委内瑞拉处理街头抗议的方式指手画脚，并再次指控美国希望颠覆委内瑞拉政府。
克里上周称，委内瑞拉政府在目前中断的对话中显示诚意之举“完全失败”。
委内瑞拉爆发10年来最严重的暴力，持续数月的每日抗议已导致42人死亡，抗议者要求总统马杜罗下台，以及解决经济难题。
“这不是克里先生需要操心的问题，”Jaua周一对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。