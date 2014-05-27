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货币新闻 | 2014年 5月 27日 星期二 18:02 BJT

委内瑞拉外长让美国国务卿克里不要多管闲事

(本文由路透中文网编译提供)

路透加拉加斯5月26日 - 委内瑞拉外长Elias Jaua周一指责美国国务卿克里对委内瑞拉处理街头抗议的方式指手画脚，并再次指控美国希望颠覆委内瑞拉政府。

克里上周称，委内瑞拉政府在目前中断的对话中显示诚意之举“完全失败”。

委内瑞拉爆发10年来最严重的暴力，持续数月的每日抗议已导致42人死亡，抗议者要求总统马杜罗下台，以及解决经济难题。

“这不是克里先生需要操心的问题，”Jaua周一对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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