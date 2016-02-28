专访：委内瑞拉正深入洽谈50亿美元国际贷款--委央行总裁

路透卡拉卡斯2月26日 - 委内瑞拉央行总裁摩伦提斯周五表示，委内瑞拉向多家国际银行和投资基金借入一笔50亿美元贷款一事，已进入到深入谈判，有望为委内瑞拉提供一笔现金挹注。

摩伦提斯接受专访时表示，这笔贷款将为政府提供30亿美元流动性，为委内瑞拉与加拿大Gold Reserve(GRZ.V)的金矿合作项目提供20亿美元资金。

委内瑞拉与Gold Reserve周三签订谅解备忘录，合作开发Las Brisas 及Las Cristinas金矿。

摩伦提斯指出，来自德国、加拿大及中国的多家银行，已抵达卡拉卡斯，参与政府主办的一项矿业活动。还不清楚这些银行是否参与提供贷款。

摩伦提斯强调，委内瑞拉将满足所有债务承诺，并表示，当局愿意使用石油或黄金凭证等工具，以利再融资。

“这些都是未来或现在可以出售的大宗商品，”他称。“我们将继续操作现代金融工程以寻求流动性。”(完)