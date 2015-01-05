委内瑞拉总统马杜罗将访问中国及一些OPEC国家

路透加拉加斯1月4日 - 委内瑞拉总统马杜罗周日称，他将对中国及一些石油输出国组织（OPEC）国家进行为期一周的访问，以寻求改善委内瑞拉的融资情况。

“我今日启程开展国际访问……鉴于我国面临的收入下降情况，这是非常重要的一次访问，以承揽新的项目，”马杜罗在电视讲话中称。

马杜罗访问的首站将是中国。中国通过石油换贷款协议，已经成为向委内瑞拉提供资金援助的主要国家。

“我还将访问其他OPEC国家，以继续推动高级别的努力来（创建）让油价恢复、巩固OPEC的策略，”马杜罗说。他没有透露其他详情。

委内瑞拉经济在2014年前三季度萎缩，该国的国际储备状况因油价下跌急剧恶化。这引发了委内瑞拉外债违约的担忧。

马杜罗否认委内瑞拉会违约。但他称，委内瑞拉政府需要在2015年融资，而且在国际市场融资的成本非常高。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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