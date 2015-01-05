委内瑞拉总统马杜罗将访问中国及一些OPEC国家

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透加拉加斯1月4日 - 委内瑞拉总统马杜罗周日称，他将对中国及一些石油输出国组织（OPEC）国家进行为期一周的访问，以寻求改善委内瑞拉的融资情况。
“我今日启程开展国际访问……鉴于我国面临的收入下降情况，这是非常重要的一次访问，以承揽新的项目，”马杜罗在电视讲话中称。
马杜罗访问的首站将是中国。中国通过石油换贷款协议，已经成为向委内瑞拉提供资金援助的主要国家。
“我还将访问其他OPEC国家，以继续推动高级别的努力来（创建）让油价恢复、巩固OPEC的策略，”马杜罗说。他没有透露其他详情。
委内瑞拉经济在2014年前三季度萎缩，该国的国际储备状况因油价下跌急剧恶化。这引发了委内瑞拉外债违约的担忧。
马杜罗否认委内瑞拉会违约。但他称，委内瑞拉政府需要在2015年融资，而且在国际市场融资的成本非常高。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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