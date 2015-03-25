委内瑞拉总统马杜罗支持率升至25%--调查

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透加拉加斯3月24日 - 根据委内瑞拉民调机构Datanalisis，3月委内瑞拉总统马杜罗的支持率上升至25%。此前美国宣布委内瑞拉对美国家安全构成威胁，并下令制裁该国七名官员。
美国的这些举措，在“查韦斯主义”运动陷入其中一个最低潮时期，为马杜罗提供了不太可能的帮助。
在委内瑞拉议会选举前，马杜罗大力发表革命性言论抨击所谓的“帝国主义”侵犯，以唤起支持者的热情，同时联合不同的联盟。该策略似乎已带动其支持率温和反弹。
“马杜罗的支持率为25%，”Datanalisis周二援引其总裁Luis Vicente Leon的话在推文中称。
此前马杜罗的支持率为20%出头左右。
“在过去四次调查中，马杜罗的支持一直很稳定，没有进一步下滑，”Datanalisis称。
Datanalisis称，3月衡量委内瑞拉日常用品短缺的稀缺指数（scarcity index）为57%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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