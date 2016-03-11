委内瑞拉总统马杜罗告诉对手：“你们无法将我赶下台！”

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透加拉加斯3月10日（记者 Andrew Cawthorne） - 委内瑞拉总统马杜罗周四称，他的对手今年再次试图将他赶下台、结束17年社会主义制度的努力将失败。
反对派联盟去年底在投票中获得了国民大会的控制权，并试图通过街头集会、罢免总统公投和修改宪法等活动将马杜罗赶下台。
第一次抗议游行计划于周六在加拉加斯举行。
53岁的马杜罗在国家电视台上表示，他的对手是乌合之众且道德败坏，并称自己才是领导委内瑞拉摆脱当前经济危机的人。
“我们不会受到干扰，将努力达成经济复苏的伟大目标，”他在与商人和高级政府官员会面时说道。“他们无法赶走我，也不会赶走任何人。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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